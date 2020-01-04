Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge vom 04.01.2020
49 Min. Ab 12

Ein Kratzen im Hals, Druckkopfschmerz und eine scheinbar endlos laufende Nase: Das sind meist die ersten Anzeichen einer Erkältung. Vielen Menschen macht sie sogar mehrmals im Jahr das Leben schwer. Dafür versprechen unzählige Medikamente und Hausmittel Linderung. Doch was genau passiert eigentlich im Körper, wenn der Erkältungsvirus mal wieder zuschlägt? "Galileo" ist dem ungebetenen Gast auf die Schliche gekommen.

