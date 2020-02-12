Generation Z - Wie gehen die Jugendlichen in Südkorea und den USA mit Geld um?Jetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 12.02.2020: Generation Z - Wie gehen die Jugendlichen in Südkorea und den USA mit Geld um?
51 Min.Folge vom 12.02.2020Ab 12
Geld ausgeben und das Leben genießen? Oder doch lieber sparen, um später finanziell abgesichert zu sein? "Galileo" hat zwei Jugendliche getroffen, die sehr gegensätzliche Lebenseinstellungen haben - einen aus Südkorea und einen aus den USA. Wer von beiden verprasst sein Geld und wer ist der Sparer? "Galileo" hat es herausgefunden.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen