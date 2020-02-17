Zum Inhalt springenBarrierefrei
Galileo

USA auf Rädern

ProSieben
Folge vom 17.02.2020
USA auf Rädern

Galileo

Folge vom 17.02.2020: USA auf Rädern

51 Min.
Folge vom 17.02.2020
Ab 12

Die Anfahrtswege zum Fitnessstudio oder zur Zahnarztpraxis sind für viele lästig und reine Zeitverschwendung. In den USA verschafft ein brandneues Konzept Abhilfe: Praxis oder Studio kommen einfach vor die Haustür - in einem Bus! Wie genau funktioniert das und welche Menschen nutzen dieses Konzept schon? "Galileo" ist einen Tag lang mitgefahren.

