Galileo
Folge vom 20.02.2020: Fake-Beerdigung in Südkorea
49 Min.Folge vom 20.02.2020Ab 12
"Galileo"-Reporterin Maike Greine hat eine Verabredung - für ihre eigene Fake-Beerdigung. Freiwillig in einen Sarg zu steigen, klingt bizarr, ist in Südkorea aber ein beliebter Trend. Die eigene Beerdigung soll eine Verschnaufpause vom stressigen Alltag bieten. Was bringt Menschen dazu, an so einem Ritual teilzunehmen? Wie fühlt sich die eigene Beerdigung an? Maike Greine ist hingefahren, um genau das herauszufinden.
