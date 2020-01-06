Galileo
Folge vom 06.01.2020: Stadt, Land, Welt
50 Min.Folge vom 06.01.2020Ab 12
"Galileo" schickt wieder zwei Reporter ins Duell: Maike Greine muss an einem der giftigsten Orte der Welt in Elektroschrott wühlen und wertvolles Kupfer herausholen. Doch Harro Füllgrabe hat es kein Stück leichter: Er muss zwei Tage lang wie ein Nomade leben - und sich ganz allein in der Wüste orientieren! Wer zieht die Challenge durch und gewinnt das große Stadt-Land-Welt-Duell?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen