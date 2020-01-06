Zum Inhalt springenBarrierefrei
Galileo

Stadt, Land, Welt

ProSieben Folge vom 06.01.2020
Stadt, Land, Welt

Galileo

Folge vom 06.01.2020: Stadt, Land, Welt

50 Min. Folge vom 06.01.2020 Ab 12

"Galileo" schickt wieder zwei Reporter ins Duell: Maike Greine muss an einem der giftigsten Orte der Welt in Elektroschrott wühlen und wertvolles Kupfer herausholen. Doch Harro Füllgrabe hat es kein Stück leichter: Er muss zwei Tage lang wie ein Nomade leben - und sich ganz allein in der Wüste orientieren! Wer zieht die Challenge durch und gewinnt das große Stadt-Land-Welt-Duell?

