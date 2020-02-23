Zum Inhalt springenBarrierefrei
Galileo

Matratzen-Check

ProSieben
Folge vom 23.02.2020
Matratzen-Check

Galileo

Folge vom 23.02.2020: Matratzen-Check

51 Min.
Ab 12

Acht Stunden pro Tag verbringen die Deutschen durchschnittlich im Bett. Doch wie bettet man sich richtig, um gesund zu liegen? Die meisten schlafen auf herkömmlichen Federkern- oder Kaltschaummatratzen. Oft sind diese nach ein paar Jahren durchgelegen. Sind die innovative Luftmatratze, die nachhaltige Kokosmatratze oder die traditionelle Rosshaarmatratze bessere Alternativen? "Galileo" testet: Auf welcher Matratze schläft es sich am besten?

