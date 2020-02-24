Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenFolge vom 24.02.2020
Wer kennt sie nicht: die kleinen roten Taschenmesser aus der Schweiz. Die Messer der Marke Victorinox sind berühmt und beliebt. Genau wie das Unternehmen selbst, denn die Firma soll ein Paradies für Arbeitnehmer sein. Viele davon arbeiten seit 40 oder sogar 50 Jahrenfür Victorinox-Chef Carl Elsener. Warum sind seine Angestellten so zufrieden? Wird tatsächlich auch in schwierigen Zeiten niemand entlassen? "Galileo" hat sich angeschaut, was dieses Unternehmen anders macht.

