Eine simple Kunststoffrolle als internationaler Exportschlager? Der Deutsche Jürgen Dürr hat das geschafft. Seine Blackroll massiert die sogenannten Faszien wieder geschmeidig und lässt Verspannungen verschwinden. Weltweit begeistert er mit seiner Faszienrolle die Menschen. Dabei wussten bis vor Kurzem nur die Wenigsten, was "Faszien" sind. "Galileo" geht dem Hype auf den Grund und hat herausgefunden, was die deutsche Kunststoffrolle so erfolgreich macht.

