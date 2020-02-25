German Dream Blackroll ErfinderJetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 25.02.2020: German Dream Blackroll Erfinder
51 Min.Folge vom 25.02.2020Ab 12
Eine simple Kunststoffrolle als internationaler Exportschlager? Der Deutsche Jürgen Dürr hat das geschafft. Seine Blackroll massiert die sogenannten Faszien wieder geschmeidig und lässt Verspannungen verschwinden. Weltweit begeistert er mit seiner Faszienrolle die Menschen. Dabei wussten bis vor Kurzem nur die Wenigsten, was "Faszien" sind. "Galileo" geht dem Hype auf den Grund und hat herausgefunden, was die deutsche Kunststoffrolle so erfolgreich macht.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen