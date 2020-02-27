Zum Inhalt springenBarrierefrei
Galileo

ProSieben Folge vom 27.02.2020
Folge vom 27.02.2020: Finanzcoach

52 Min. Ab 12

Noch immer schwören viele darauf, dabei ist es schwieriger als gedacht: Durch Sparen reich werden. Denn die meisten Menschen sparen falsch! Mehr als 60 Prozent der Deutschen bunkern ihr Geld auf dem Sparbuch. Warum ist das nicht die beste Idee? Wie kann man mit 25 Euro im Monat schon ein kleines Vermögen anhäufen? "Galileo" hat sich Tipps von jemandem geholt, der weiß, wie das geht.

