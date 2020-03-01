Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Galileo

Das Kleingedruckte: Sojalecithin

ProSiebenFolge vom 01.03.2020
Das Kleingedruckte: Sojalecithin

Das Kleingedruckte: SojalecithinJetzt kostenlos streamen

Galileo

Folge vom 01.03.2020: Das Kleingedruckte: Sojalecithin

51 Min.Folge vom 01.03.2020Ab 12

Bei "Galileo" wird das Kleingedruckte jetzt großgeschrieben. Matthias Fiedler und Ernährungswissenschaftlerin Marlene Mercedes nehmen sich heute Sojalecithin vor. Was ist Sojalecithin und wie wird es hergestellt? Warum ist es in so vielen Produkten enthalten? Und ist es gesundheitlich bedenklich? Ernährungs-Expertin Marlene Mercedes klärt auf.

Alle verfügbaren Folgen