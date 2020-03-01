Das Kleingedruckte: SojalecithinJetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 01.03.2020: Das Kleingedruckte: Sojalecithin
51 Min.Folge vom 01.03.2020Ab 12
Bei "Galileo" wird das Kleingedruckte jetzt großgeschrieben. Matthias Fiedler und Ernährungswissenschaftlerin Marlene Mercedes nehmen sich heute Sojalecithin vor. Was ist Sojalecithin und wie wird es hergestellt? Warum ist es in so vielen Produkten enthalten? Und ist es gesundheitlich bedenklich? Ernährungs-Expertin Marlene Mercedes klärt auf.
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen