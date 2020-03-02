Konsumgigant Adidas InnovationJetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 02.03.2020: Konsumgigant Adidas Innovation
51 Min.Folge vom 02.03.2020Ab 12
Konsumgigant Adidas InnovationApple, Tesla, Google und Amazon, diese Firmen sind jedem ein Begriff. Sie übertrumpfen sich fast täglich mit neuen Innovationen und Ideen. Doch in die Top 10 der innovativsten Unternehmen reiht sich sogar ein deutsches Urgestein! Galileo deckt auf, wie sich die Marke von Adi Dassler vom Lifestyle Produzenten zur Love-Brand entwickelt hat.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2019-2026: ProSieben
Enthält Produktplatzierungen