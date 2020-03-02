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Galileo

Konsumgigant Adidas Innovation

ProSiebenFolge vom 02.03.2020
Konsumgigant Adidas Innovation

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Folge vom 02.03.2020: Konsumgigant Adidas Innovation

51 Min.Folge vom 02.03.2020Ab 12

Konsumgigant Adidas InnovationApple, Tesla, Google und Amazon, diese Firmen sind jedem ein Begriff. Sie übertrumpfen sich fast täglich mit neuen Innovationen und Ideen. Doch in die Top 10 der innovativsten Unternehmen reiht sich sogar ein deutsches Urgestein! Galileo deckt auf, wie sich die Marke von Adi Dassler vom Lifestyle Produzenten zur Love-Brand entwickelt hat.

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