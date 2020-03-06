Selbstversuch: Leben auf dem MarsJetzt kostenlos streamen
Folge vom 06.03.2020: Selbstversuch: Leben auf dem Mars
Folge vom 06.03.2020
Auf einem anderen Planeten leben - für viele Menschen ein unerfüllbarer Traum. Doch die NASA will es 2024 möglich machen. Forscher testen auf Hawaii nun das bisher unvorstellbare Szenario vom Leben auf dem roten Planeten auf einem Vulkan. Mittendrin: "Galileo"-Reporter Vincent Dehler. Er hat sich auf das Selbstexperiment eingelassen und dabei Erstaunliches erlebt!
