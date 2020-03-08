Galileo Spezial: Mission to Mars - ewiger Traum oder bald Realität?Jetzt kostenlos streamen
Folge vom 08.03.2020: Galileo Spezial: Mission to Mars - ewiger Traum oder bald Realität?
Egal, ob in der Antarktis oder der chinesischen Wüste - überall entstehen zurzeit millionenschwere Projekte, die sich einem Thema widmen: der Marsmission. Die NASA verkündet, dass sie bereits 2033 zu dem fremden Planeten aufbrechen kann. Doch wie weit ist die Menschheit tatsächlich von der Reise entfernt? Und was könnte den ersten Menschen auf dem roten Planeten passieren? "Galileo" trifft Visionäre und Forscher rund um die Welt und begleitet zwei "Marsianer" im Jahr 2033!
