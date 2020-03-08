Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Galileo

Galileo Spezial: Mission to Mars - ewiger Traum oder bald Realität?

ProSiebenFolge vom 08.03.2020
Galileo Spezial: Mission to Mars - ewiger Traum oder bald Realität?

Galileo Spezial: Mission to Mars - ewiger Traum oder bald Realität?Jetzt kostenlos streamen

Galileo

Folge vom 08.03.2020: Galileo Spezial: Mission to Mars - ewiger Traum oder bald Realität?

54 Min.Folge vom 08.03.2020Ab 12

Egal, ob in der Antarktis oder der chinesischen Wüste - überall entstehen zurzeit millionenschwere Projekte, die sich einem Thema widmen: der Marsmission. Die NASA verkündet, dass sie bereits 2033 zu dem fremden Planeten aufbrechen kann. Doch wie weit ist die Menschheit tatsächlich von der Reise entfernt? Und was könnte den ersten Menschen auf dem roten Planeten passieren? "Galileo" trifft Visionäre und Forscher rund um die Welt und begleitet zwei "Marsianer" im Jahr 2033!

Alle verfügbaren Folgen