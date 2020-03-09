Galileo
Folge vom 09.03.2020: Inside McKinsey
54 Min.Folge vom 09.03.2020Ab 12
McKinsey ist eine der umstrittensten Unternehmensberatungen der Welt, doch trotzdem betreut die Firma zwei Drittel der weltweit größten Konzerne. Auch in Deutschland ist McKinsey auf dem Vormarsch und zählt 28 der 30 DAX-Konzerne zu den Kunden. Das Ziel: Effizienzsteigerung und Kostensenkung. "Galileo" hat sich angeschaut, wie ein McKinsey-Berater bis zu 15.000 Euro pro Tag in Rechnung stellen kann.
