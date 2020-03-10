Galileo
Folge vom 10.03.2020: Neue Burger-Trends
32 Min.Folge vom 10.03.2020Ab 12
Burger sind die Fast-Food-Klassiker, doch ein normaler Hamburger ist den meisten Menschen inzwischen zu langweilig. "Galileo" sucht deshalb nach den neuesten Burger-Trends und hat drei Kreationen getestet. Der erste Burger ist der Maultaschenburger, gefüllt mit dem schwäbischen Nationalgericht, der Maultasche, gefolgt vom Oktopus-Burger, welcher einen ganzen Oktopus enthält und dem Fondue-Burger mit Schweizer-Käse-Sauce. "Galileo" hat getestet, welcher der neuen Trends schmeckt.
