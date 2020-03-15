Zum Inhalt springenBarrierefrei
Corona und die Prepper

Folge vom 15.03.2020
Folge vom 15.03.2020: Corona und die Prepper

52 Min. Ab 12

Die Regale im Supermarkt füllen sich langsam wieder. Doch die Corona Angst geht weiter. Warum hamstern die Menschen eigentlich? Ist das notwendig? Manche Menschen planen schon seit Jahren für solche Krisen. Besonders viele der sogenannten Prepper gibt es in Nordamerika. Darunter auch ziemlich verrückte. "Galileo" trifft einen Mann, der sich schon seit Jahren auf den Ausnahmezustand vorbereitet.

