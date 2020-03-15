Galileo
Folge vom 15.03.2020: Corona und die Prepper
52 Min.Folge vom 15.03.2020Ab 12
Die Regale im Supermarkt füllen sich langsam wieder. Doch die Corona Angst geht weiter. Warum hamstern die Menschen eigentlich? Ist das notwendig? Manche Menschen planen schon seit Jahren für solche Krisen. Besonders viele der sogenannten Prepper gibt es in Nordamerika. Darunter auch ziemlich verrückte. "Galileo" trifft einen Mann, der sich schon seit Jahren auf den Ausnahmezustand vorbereitet.
