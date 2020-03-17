Zehn Fragen an einen Corona-KrankenJetzt kostenlos streamen
Folge vom 17.03.2020: Zehn Fragen an einen Corona-Kranken
Folge vom 17.03.2020
In Zeiten von Corona haben viele Menschen Angst sich zu infizieren. Aber was passiert genau, wenn man die Diagnose Corona erhält? Und wie läuft die Heimquarantäne ab? "Galileo" trifft einen Corona-Infizierten und stellt ihm zehn direkte Fragen über seinen derzeitigen Alltag.
