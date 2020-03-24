Zum Inhalt springenBarrierefrei
Galileo

Vom Desaster zum Master - Backfisch mit Remoulade

ProSieben
Folge vom 24.03.2020
Vom Desaster zum Master - Backfisch mit Remoulade

Vom Desaster zum Master - Backfisch mit RemouladeJetzt kostenlos streamen

Galileo

Folge vom 24.03.2020: Vom Desaster zum Master - Backfisch mit Remoulade

48 Min.
Folge vom 24.03.2020
Ab 12

Ein Klassiker auf Jahrmärkten: Backfisch mit Remoulade. Essen kann es Jeder, aber ist das Selbermachen genauso einfach? Sternekoch Benedikt Faust zeigt, mit welchen Tricks man die coolsten Gerichte auch in der eigenen Küche hinbekommt und stellt zwei Koch-Nieten auf die Probe. "Galileo" schaut, wer den Fisch-Klassiker besser hinbekommt.

