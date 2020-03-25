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Galileo

Die mühsame Rückreise von deutschen Urlaubern

ProSiebenFolge vom 25.03.2020
Die mühsame Rückreise von deutschen Urlaubern

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Galileo

Folge vom 25.03.2020: Die mühsame Rückreise von deutschen Urlaubern

35 Min.Folge vom 25.03.2020Ab 12

Grenzen dicht, Flüge gestrichen, Hotels geschlossen: Tausende Deutsche sind aufgrund des Corona-Virus im Ausland gestrandet, an Urlaub ist dort jedoch nicht zu denken, alles ist dicht. Deutsche Airlines streichen bis zu 95 % aller Flüge, und die Rückkehr ist aus einigen Ländern nahezu unmöglich geworden. "Galileo" hat die Urlauber auf ihrer mühsamen Rückreise begleitet.

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