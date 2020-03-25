Die mühsame Rückreise von deutschen UrlaubernJetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 25.03.2020: Die mühsame Rückreise von deutschen Urlaubern
35 Min.Folge vom 25.03.2020Ab 12
Grenzen dicht, Flüge gestrichen, Hotels geschlossen: Tausende Deutsche sind aufgrund des Corona-Virus im Ausland gestrandet, an Urlaub ist dort jedoch nicht zu denken, alles ist dicht. Deutsche Airlines streichen bis zu 95 % aller Flüge, und die Rückkehr ist aus einigen Ländern nahezu unmöglich geworden. "Galileo" hat die Urlauber auf ihrer mühsamen Rückreise begleitet.
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Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2019-2026: ProSieben
Enthält Produktplatzierungen