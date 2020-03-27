Galileo
Folge vom 27.03.2020: Besser Streamen
45 Min.Folge vom 27.03.2020Ab 12
Mehr als eine Woche Homeoffice und Schulfrei in fast ganz Deutschland liegen hinter uns. Videocalls, Streaming oder Zocken - das alles steht aktuell ganz weit oben auf der Tagesordnung. Kein Wunder, dass der Datenverkehr stark angestiegen ist. Aber wie lange geht das noch gut? "Galileo" erklärt, wann die Internetverbindung in die Knie gehen könnte und wie man das verhindern kann.
