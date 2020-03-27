Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Galileo

Besser Streamen

ProSiebenFolge vom 27.03.2020
Besser Streamen

Besser StreamenJetzt kostenlos streamen

Galileo

Folge vom 27.03.2020: Besser Streamen

45 Min.Folge vom 27.03.2020Ab 12

Mehr als eine Woche Homeoffice und Schulfrei in fast ganz Deutschland liegen hinter uns. Videocalls, Streaming oder Zocken - das alles steht aktuell ganz weit oben auf der Tagesordnung. Kein Wunder, dass der Datenverkehr stark angestiegen ist. Aber wie lange geht das noch gut? "Galileo" erklärt, wann die Internetverbindung in die Knie gehen könnte und wie man das verhindern kann.

Alle verfügbaren Folgen