Galileo
Folge vom 31.03.2020: X-Days Tiefkühllager
36 Min.Folge vom 31.03.2020Ab 12
X-Days TiefkühllagerIn der Corona-Krise steigt die Nachfrage nach Tiefkühl-Nahrungsmitteln rapide an. Wer sorgt dafür, dass die Lebensmittel trotzdem wie gewohnt in die Supermärkte kommen? Und wie funktioniert Arbeiten bei 23 Grad Minus? Unser Reporter Matthias Fiedler geht dem nach und begleitet
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2019-2026: ProSieben
Enthält Produktplatzierungen