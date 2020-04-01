Zum Inhalt springenBarrierefrei
Galileo

So tickt der Rest der Welt bei Corona

ProSiebenFolge vom 01.04.2020
So tickt der Rest der Welt bei Corona

Folge vom 01.04.2020: So tickt der Rest der Welt bei Corona

23 Min.Folge vom 01.04.2020Ab 12

Das Corona-Virus hält die ganze Welt in Atem, jedoch ist jedes Land unterschiedlich stark betroffen und auch jede Regierung geht anders mit der Pandemie um. "Galileo" zeigt, welche Unterschiede und Ähnlichkeiten im Kampf gegen das Virus zu beobachten sind.

