Galileo
Folge vom 01.04.2020: So tickt der Rest der Welt bei Corona
23 Min.Folge vom 01.04.2020Ab 12
Das Corona-Virus hält die ganze Welt in Atem, jedoch ist jedes Land unterschiedlich stark betroffen und auch jede Regierung geht anders mit der Pandemie um. "Galileo" zeigt, welche Unterschiede und Ähnlichkeiten im Kampf gegen das Virus zu beobachten sind.
