ProSieben
Folge vom 02.04.2020

Wer kann es besser QuarantäneEine neue Woche in Quarantäne, doch der Alltag muss trotzdem weitergehen. Mit ein paar einfachen Handgriffen vielleicht aber schon sehr bald viel bequemer. Viele sind der Meinung, dass sie die beste Benutzungsart für Alltagsgegenstände bereits gefunden haben - falsch gedacht! Galileo hat ein paar Hacks gefunden, die Ihnen selbst in diesen Zeiten den Alltag verschönern können.

