ProSieben
Folge vom 03.04.2020: Lernen von den Besten: Corona in Taiwan

44 Min.Folge vom 03.04.2020Ab 12

Das Corona-Virus hat die Welt fest im Griff. Egal wohin man schaut, kaum ein Land wurde verschont. Doch es gibt auch Vorreiter, die das Schlimmste bereits hinter sich haben. Taiwan hat es geschafft, dort haben die Menschen die Pandemie erfolgreich bekämpft. "Galileo" schaut, was sie gemacht haben und was ein Land wie Deutschland von ihnen lernen kann.

