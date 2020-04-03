Lernen von den Besten: Corona in TaiwanJetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 03.04.2020: Lernen von den Besten: Corona in Taiwan
44 Min.Folge vom 03.04.2020Ab 12
Das Corona-Virus hat die Welt fest im Griff. Egal wohin man schaut, kaum ein Land wurde verschont. Doch es gibt auch Vorreiter, die das Schlimmste bereits hinter sich haben. Taiwan hat es geschafft, dort haben die Menschen die Pandemie erfolgreich bekämpft. "Galileo" schaut, was sie gemacht haben und was ein Land wie Deutschland von ihnen lernen kann.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen