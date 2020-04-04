Deutschland streitet: Bargeldlos ZahlenJetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 04.04.2020: Deutschland streitet: Bargeldlos Zahlen
52 Min.Folge vom 04.04.2020Ab 12
Das Thema ist im Moment aktueller denn je - in Zeiten von Corona fordern viele, dass man doch endlich Bargeld abschaffen und komplett auf bargeldloses Bezahlen umstellen sollte. Aber warum trennen sich Menschen eigentlich so ungern von Scheinen und Münzen? "Galileo" hat sich die Pros und Contras ganz genau angehört.
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Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2019-2026: ProSieben
Enthält Produktplatzierungen