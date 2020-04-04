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Galileo

Deutschland streitet: Bargeldlos Zahlen

ProSiebenFolge vom 04.04.2020
Deutschland streitet: Bargeldlos Zahlen

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Galileo

Folge vom 04.04.2020: Deutschland streitet: Bargeldlos Zahlen

52 Min.Folge vom 04.04.2020Ab 12

Das Thema ist im Moment aktueller denn je - in Zeiten von Corona fordern viele, dass man doch endlich Bargeld abschaffen und komplett auf bargeldloses Bezahlen umstellen sollte. Aber warum trennen sich Menschen eigentlich so ungern von Scheinen und Münzen? "Galileo" hat sich die Pros und Contras ganz genau angehört.

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