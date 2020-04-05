Zum Inhalt springenBarrierefrei
Galileo

Corona-Helden

ProSieben
Folge vom 05.04.2020
Corona-Helden

Galileo

Folge vom 05.04.2020: Corona-Helden

52 Min.
Folge vom 05.04.2020
Ab 12

Die Corona-Krise trifft uns hart. Doch es könnte schlimmer sein, wären da nicht die Helfer, die mit vielen kreativen Ideen und Wegen in der Not helfen. Eine Firma, die statt Unterwäsche jetzt Schutzmasken herstellt. Oder die Jungs, die gerade rund um die Uhr sogar Gebäude desinfizieren, damit das Virus keine Chance hat. "Galileo" hat einen Tag lang Helfer begleitet.

