Galileo
Folge vom 05.04.2020: Corona-Helden
52 Min.Folge vom 05.04.2020Ab 12
Die Corona-Krise trifft uns hart. Doch es könnte schlimmer sein, wären da nicht die Helfer, die mit vielen kreativen Ideen und Wegen in der Not helfen. Eine Firma, die statt Unterwäsche jetzt Schutzmasken herstellt. Oder die Jungs, die gerade rund um die Uhr sogar Gebäude desinfizieren, damit das Virus keine Chance hat. "Galileo" hat einen Tag lang Helfer begleitet.
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen