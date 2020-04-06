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Galileo

Kitchen Moves - Eier-Edition

ProSiebenFolge vom 06.04.2020
Kitchen Moves - Eier-Edition

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Galileo

Folge vom 06.04.2020: Kitchen Moves - Eier-Edition

46 Min.Folge vom 06.04.2020Ab 12

Bei Reporter Harro Füllgrabe und Profikoch Bernd Arold heißt es diese Woche: "Ei" love to entertain you! Denn sie duellieren sich um das beste Eiergericht. Drei Kategorien - sechs Gerichte. "Galileo" schaut, wer die besten Tricks, Rezepte und Kitchen-Moves hat.

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