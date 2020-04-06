Kitchen Moves - Eier-EditionJetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 06.04.2020: Kitchen Moves - Eier-Edition
46 Min.Folge vom 06.04.2020Ab 12
Bei Reporter Harro Füllgrabe und Profikoch Bernd Arold heißt es diese Woche: "Ei" love to entertain you! Denn sie duellieren sich um das beste Eiergericht. Drei Kategorien - sechs Gerichte. "Galileo" schaut, wer die besten Tricks, Rezepte und Kitchen-Moves hat.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2021-2022: Videorechte: ProSieben, Bildrechte: ProSieben/Rehbeck, Marc & © Season 2019-2026: ProSieben & © Season 2022-2023: Videorechte: ProSieben, Bildrechte: ProSieben & © Season 2021-2022: Videorechte: ProSieben, Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt & © Season 2022: Videorechte: ProSieben, Bildrechte: Müller, Benedikt/Müller, Benedikt & © Season 2023: Videorechte: ProSieben, Bildrechte: ProSieben/Claudius Pflug
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