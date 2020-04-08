Galileo
Folge vom 08.04.2020: Spargelernte trotz Corona
37 Min.Folge vom 08.04.2020Ab 12
Die Spargelzeit steht an. Doch wie soll das beliebte Gemüse in den Supermärkten landen? 270 Tausend Erntehelfer kommen in der Spargelsaison jedes Jahr aus dem Ausland! Doch die Grenzen sind geschlossen. Damit der Spargel nicht verdirbt, haben die Bauern einen Hilferuf gestartet. Jetzt sollen die helfen, die gerade ohne Jobs dastehen. Aber bekommen die Bauern genug Unterstützung und schaffen Ungeübte die körperlich harte Arbeit? "Galileo" begleitet sie.
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
12
