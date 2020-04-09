10 Fragen an eine Corona-KrankenschwesterJetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 09.04.2020: 10 Fragen an eine Corona-Krankenschwester
Folge vom 09.04.2020
Während der Großteil der Bevölkerung derzeit von zuhause arbeitet, ist das Pflegepersonal weiterhin im Einsatz. Wie gehen sie mit der Situation um? Und wie sind die Krankenhäuser im Kampf gegen Covid-19 aufgerüstet? "Galileo" begleitet einen Pfleger durch seinen Tag und trifft eine Krankenschwester, die sich bei der Arbeit infiziert hat.
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
