Galileo

Pinguinforscher

Folge vom 15.04.2020
Pinguinforscher

Galileo

Folge vom 15.04.2020: Pinguinforscher

46 Min. Ab 12

Die Antarktis: Es ist eiskalt, windig und alles in allem ein sehr ungemütlicher Ort. Doch nicht alle sind dieser Kälte so abgeneigt. Pinguine sind wahre Kältefans. Mit der Kuschelhaufen-Technik halten sie sich warm und dank einer integrierten Heizung gibt es keine kalten Füße. Woher dieses Wissen stammt? Von Pinguinforschern - und genau die haben "Galileo" mit zu dem wohl eisigsten Arbeitsplatz der Welt genommen.

