Galileo
Folge vom 14.01.2021: Fünf Dinge: Kuba
51 Min.Folge vom 14.01.2021Ab 12
[P] Dieses Video wird unterstützt durch Produktplatzierung - Kuba - einer der letzten kommunistischen Staaten der Welt. Luxusgüter oder großes Privateigentum sind hier Fehlanzeige. Aber gerade diese Knappheit an Konsum- und Luxusgüter hat die Kubaner äußerst kreativ und erfinderisch gemacht. "Gaileo" zeigt fünf Dinge, ohne die kein Kubaner leben könnte. Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen