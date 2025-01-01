Galileo
Thema u. a.: Die Mutmacher:innen
44 Min.Ab 12
"Galileo" feiert den Pride Day mit Kenneth Felts - er ist 91 Jahre alt und schwul. Das Besondere: Sein Coming-out ist erst wenige Monate her. "Es ist nie zu spät, zu sich selbst zu stehen", sagt der Amerikaner und will genau damit vielen Menschen Mut machen. "Galileo" hat Kenneth und andere glückliche Mutmacher:innen getroffen und sich ihre Geschichten angehört.
12
