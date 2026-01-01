Galileo
Thema u. a.: Polizeiakademie für Kids
22 Min.Ab 12
Der Tod von George Floyd entfachte eine weltweite Protestwelle gegen Rassendiskriminierung und Polizeigewalt. Vor allem in den USA wurde der Ruf nach einer umfassenden Polizeireform seitdem immer lauter. Um die nächste Generation Cops optimal auf den Berufsalltag vorzubereiten, wurde in Arizona eine "Teen Police Academy" ins Leben gerufen. Statt Sommerurlaub steht für die Kinder ein intensiver, einwöchiger Ausbildungskurs auf dem Plan.
