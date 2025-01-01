Galileo
Thema u. a.: Superheld: Pandan
40 Min.Ab 12
Supergrün, supergesund, superlecker: Pandan. Das Blatt der ostasiatischen Palme erobert derzeit die europäische Küche. Ob Hauptgericht oder Dessert - Pandan schmeckt nicht nur gut, sondern wirkt sich auch positiv auf die Gesundheit aus. Was genau kann die grüne Pflanze? Was macht sie zum Superfood?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen