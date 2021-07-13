Thema u. a.: Lebensgefährlicher Job - 10 Fragen an einen BombenentschärferJetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 13.07.2021: Thema u. a.: Lebensgefährlicher Job - 10 Fragen an einen Bombenentschärfer
33 Min.Folge vom 13.07.2021Ab 12
Fast 80 Jahre alte Bomben entschärfen - das macht Enrico Schnick. Er arbeitet beim Kampfmittelbeseitigungsdienst des Landes Brandenburg. "Galileo" hat ihm zehn Fragen zu seinem lebensgefährlichen Job gestellt.
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Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2019-2026: ProSieben
Enthält Produktplatzierungen