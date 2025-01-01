Galileo
Thema u. a.: AdventureZ: Bigfoot
44 Min.Ab 12
Jeder hat schon einmal von dem mystischen Wesen namens Bigfoot gehört, doch noch nie hat ihn jemand gesehen. Dennoch glauben einige fest an seine Existenz - so auch der Polizist Robert aus den USA. Häufig geht er mit zahlenden Tourist:innen auf Foto-Jagd, um Bigfoot vor seine Linse zu bekommen. "Galileo"-Reporter Thorben Rath hat ihn drei Tage lang auf dieses außergewöhnliche Abenteuer in die Sierra Mountains begleitet.
