Galileo
Thema u. a.: 5 Dinge: Färöer Inseln
22 Min.Ab 12
Die Färöer Inseln am Rande Europas wurden von National Geographic zu einer der schönsten Inselgruppen der Welt gekrönt. Doch viel mehr ist uns über das abgeschottete Völkchen nicht bekannt. Was sind fünf typisch färöische Dinge, die dort im Alltag nicht fehlen dürfen? "Galileo" hat nachgefragt.
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
