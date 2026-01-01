Thema u. a.: Wie tickt ein Slumdog-CEO?Jetzt kostenlos streamen
Galileo
Thema u. a.: Wie tickt ein Slumdog-CEO?
24 Min.Ab 12
Die Geschichte von Sundar Pichai klingt filmreif: Er wuchs in den Slums der indischen Metropole Chennai auf, heute ist er der milliardenschwere Chef von Google! "Galileo" hat den Slumdog-CEO getroffen und erzählt, wie er es an die Spitze geschafft hat.
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
