Thema u. a.: X-Days: Spargel im GlasJetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 08.06.2021: Thema u. a.: X-Days: Spargel im Glas
44 Min.Folge vom 08.06.2021Ab 12
China ist Spargel-Weltmeister - allerdings nur in der Produktion. Im Land der Mitte hat man nämlich nicht wirklich Appetit auf das Stängelgemüse. Im Fernen Osten wird daher hauptsächlich gestochen, geputzt und geschält. "Galileo"-Reporterin Anne Wang krempelt die Ärmel hoch und arbeitet zwei Tage lang mit. Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen