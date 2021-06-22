Galileo
Folge vom 22.06.2021: Episode 163
Steht die nächste Pandemie schon vor der Tür? Zoonose-Forscher sind sich da sicher, denn 2/3 aller Infektionskrankheiten beim Menschen, wie Aids, Mers oder Malaria, stammen von Tieren. Wie die Untersuchung von Wildtierkot das nächste gefährliche Virus verhindern könnte und warum ausgerechnet Fledermäuse die Bösewichte sind - wir haben Forscher bei ihrer Arbeit begleitet. Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.
