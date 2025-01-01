Thema u. a.: Leben im Exil - wie ist das?Jetzt kostenlos streamen
Galileo
Thema u. a.: Leben im Exil - wie ist das?
"Sie haben mir alles geklaut: Schuhe, Kleidung, Geld. Alles! Dann haben sie mich ins Meer geschmissen. Ich dachte, jetzt sterbe ich!" Menschenrechts-Anwalt Nguyen Van Dai lebt in Deutschland im Exil, da ihn seine Heimat Vietnam rausgeschmissen hat. Trotzdem kämpft er weiterhin für Gerechtigkeit und Freiheit für sein Volk. Er erzählt seine Geschichte und was Exil eigentlich genau bedeutet.
