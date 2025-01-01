Thema u. a.: Goldsuche in 5.100 Metern HöheJetzt kostenlos streamen
Galileo
Thema u. a.: Goldsuche in 5.100 Metern Höhe
9 Min.Ab 12
La Rinconada in Peru ist mit einer Höhe von 5.100 Metern nicht nur die höchstgelegene Stadt der Welt, sondern auch berühmt für ihre Goldvorkommen. Tausende kommen jährlich an den Ort, um nach dem glänzenden Edelmetall zu suchen. So auch der Peruaner Jhon und seine Freundin Maria. Doch die Arbeit ist hart und jede Bewegung in dieser Höhe ein Kraftakt. "Galileo" begleitet Jhon und Maria bei ihrem Knochenjob in der Goldmine.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen