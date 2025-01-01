Thema u. a.: 10 Fragen an einen EntmündigtenJetzt kostenlos streamen
Galileo
Thema u. a.: 10 Fragen an einen Entmündigten
28 Min.Ab 12
Seit 13 Jahren ist Britney Spears, einst größter Popstar der Welt, "entmündigt": Jemand anders entscheidet über ihren Job, ihre Freizeit, ihr Geld und ihre Kinder. Sie ist aktuell die weltweit prominenteste Person, die unter Vormundschaft steht. "Galileo" hat einen jungen Mann getroffen, der zwar nicht berühmt ist, aber ebenfalls bei all seinen Entscheidungen um Erlaubnis fragen muss. Wie lebt es sich, wenn man keine Entscheidung allein treffen darf?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen