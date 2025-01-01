Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Galileo

Thema u. a.: USA: Gekonnt statt Gepatzt

ProSieben
Thema u. a.: USA: Gekonnt statt Gepatzt

Thema u. a.: USA: Gekonnt statt GepatztJetzt kostenlos streamen

Galileo

Thema u. a.: USA: Gekonnt statt Gepatzt

15 Min.Ab 12

Das Land der unbegrenzten Möglichkeiten und ein Ort mit vielen Geheimnissen: die USA. Beim interaktiven "Galileo"-Montag können Zuschauer:innen mitraten und ihr Wissen rund um die Vereinigten Staaten überprüfen. Welche Besonderheiten birgt die US-amerikanische Kultur? Was sollte man bei einer Verkehrskontrolle in den USA auf keinen Fall tun? "Galileo" beantwortet diese und mehr Fragen und erklärt, wie sich Pannen im Umgang mit US-Amerikaner:innen vermeiden lassen.

Alle verfügbaren Folgen