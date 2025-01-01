Thema u. a.: Süßes oder Saures? Die interaktive Halloween-ChallengeJetzt kostenlos streamen
Thema u. a.: Süßes oder Saures? Die interaktive Halloween-Challenge
Am 31. Oktober ist Halloween. Viele kaufen bereits jetzt Süßigkeiten ein, um vorbereitet zu sein, falls es an der Tür klingelt. Aber auf wie viel Prozent der Deutschen trifft das zu? Diese und weitere Schätzfragen rund um Halloween stellt "Galileo" und lädt Zuschauer:innen zum Mitraten in der "Galileo"-App ein.
