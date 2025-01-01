Galileo
Thema u. a.: 5 Dinge: Venedig
Venedig gilt als eine der schönsten Städte der Welt und ist besonders bei den Deutschen ein beliebtes Urlaubsziel. Bekannt ist die Stadt vor allem für ihre historischen Palazzi, die hohen Kirchtürme und die zahlreichen Kanäle. Doch was spielt im Alltag der Einwohner:innen wirklich eine Rolle und wie können sie in einer der teuersten Städte Europas günstig leben? "Galileo" präsentiert fünf Dinge, die für die Venezianer:innen im täglichen Leben nicht wegzudenken sind.
