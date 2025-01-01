Thema u. a.: Ein deutscher Feuerwehrmann in HollywoodJetzt kostenlos streamen
Galileo
Thema u. a.: Ein deutscher Feuerwehrmann in Hollywood
16 Min.Ab 12
Birger Weismann hatte einen Traum: Feuerwehrmann werden - nicht irgendwo, sondern in Amerika. Deshalb wanderte er 2013 in die USA aus und arbeitet heute als Feuerwehrmann in Los Angeles. Genauer: in Hollywood. "Galileo" begleitet ihn in seinem harten Alltag in der Glamour-Stadt und zeigt, was den Job eines echten US-Firefighters ausmacht.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen