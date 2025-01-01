Zum Inhalt springenBarrierefrei
Galileo am Samstag

Thema u. a.: Bautrend: Abgefackelte Häuser

ProSiebenStaffel 2021Folge 39
49 Min.Ab 12

Wo Feuer wütet, hinterlässt es nur Schutt und Asche - normalerweise! Doch durch die richtige Mischung aus Technik, Holz und Feuer lässt sich sogar Neues erschaffen: Deutsche Bauexpert:innen haben ein Material entdeckt, das durch Feuer robuster, widerstandsfähiger und sogar resistent gegen Insekten und Schimmel sein soll - und sie bauen damit bereits Häuser. "Galileo" ist dem neuen Bautrend nachgegangen.

