Folge vom 18.02.2021: Thema u. a.: Ein Land im Ausnahmezustand: junge Menschen in Myanmar
26 Min.Folge vom 18.02.2021Ab 12
Seit ein paar Wochen ist das südostasiatische Land Myanmar in den internationalen Schlagzeilen. Vor allem viele junge Menschen gehen auf die Straße und demonstrieren gegen den Militärputsch. Sie haben Angst, dass bald wieder alles so ist wie früher, als das Land noch völlig vom Rest der Welt abgeschottet war. "Galileo" klärt auf, wie junge Burmesen heute zwischen Tradition und Moderne leben und was sie auf keinen Fall verlieren wollen. Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
