Thema u. a.: Die Ur-Frühlingsrolle
Galileo
Folge vom 23.02.2021: Thema u. a.: Die Ur-Frühlingsrolle
Folge vom 23.02.2021
Sie zählt zu den bekanntesten und ältesten Importen aus der asiatischen Küche. Und sie ist ein absoluter Fast-Food-Star, egal ob am Imbiss, im Restaurant oder in der Tiefkühltruhe: die Frühlingsrolle! Bei uns kennt sie jeder gerollt und gut frittiert. Doch wo kommt sie ursprünglich her und in welchen Variationen gibt es sie in ihrem Heimatland? Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.

Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
12
